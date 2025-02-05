«Царит смерть»: Дональд Трамп призвал уничтожить сектор Газа

По словам американского лидера, жить там все равно невозможно.

Сектор Газа должен быть уничтожен, поскольку тратить время на его восстановление бесполезно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это место нужно снести. <…> Я думаю, это было бы гораздо лучше, чем возвращение в Газу, где десятилетиями и десятилетиями царит смерть», — рассудил американский лидер.

По словам политика, все палестинцы непременно должны быть переселены с территорий Газы по причине того, что в настоящий момент там крайне непригодные условия для жизни.

«Это просто разруха. Это небезопасно. Это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — дополнил он.

Также Трамп назвал сектор Газа «катастрофой десятилетий».

В беседе с американскими журналистами 25 января Трамп заявлял, что жители сектора Газа, которые потеряли дома из-за военных операций Израиля, могут быть расселены в арабских странах. Речь шла о 1,5 миллиона человек.

Власти Палестины предупреждали, что население Газы отказывается покидать свои родные земли.

Ранее 5-tv.ru информировал о том, что Трамп подписал указы о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН.