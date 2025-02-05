Трамп подписал указы о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

По инициативе президента США выходят из совета по правам человека ООН.

Трамп подписал указ о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН. По его мнению, международной организацией плохо управляют, и со своими задачами она не справляется и не реализует свой потенциал. 

Помимо прочего, Трамп подписал указы о выходе США из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также из совета по правам человека ООН. Переоценке согласно распоряжению американского лидера, подвергнется и участие Соединенных Штатов в ЮНЕСКО.

Глава государства еще одним документом санкционировал применение максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется часто им пользоваться. Трамп считает, что Иран в скором времени может создать ядерное оружие, а следовательно, об этом ранее писал 5-tv.ru, в перспективе вероятны контакты с властями этой страны.

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