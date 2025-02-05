Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском

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Освобождение населенного пункта лишит боевиков плацдарма для контратак.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Группировка войск «Центр» уже практически перекрыла пути снабжения ВСУ под Покровском (Красноармейском). Его освобождение позволит контролировать стратегические направления на востоке, лишив противника плацдарма для контратак.

Это будет серьезной потерей и для Киева — угольные шахты больше не смогут работать на оборонные украинские предприятия. Поэтому каждое уничтоженное подразделение врага — это шаг к полному доминированию на этом участке фронта. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин покажет кадры с передовой.

Мощные залпами РСЗО «Ураган» отправляют 220-миллиметровые ракеты по позициям врага.

После первого выстрела небольшая корректировка, вновь команда «огонь!», в сторону ВСУ уходит целый пакет — 16 зарядов, каждый весом почти в 300 килограммов. Разведка фиксирует поражение цели — целый район, в котором у врага и склады, и командный пункт, и расположение солдат.

«Живая сила противника, укрепрайоны, бронированная техника. Такие задачи тоже ставятся, чтобы ударить по резерву противника. Начинают скапливаться, мы это замечаем — начинаем работу», — подчеркнул командир бригады РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» Алексей Якимов.

От получения команды до выстрела, по словам расчета, всего 10–15 минут. За это время нужно доехать, привести машину в боевое положение и открыть огонь.

В каждом расчете всегда есть сопровождающий боец с ружьем в руках. Контролирует небо. Он приезжает на позицию первым, уезжает последним. Машина в перерывах сразу отправляется на технический осмотр и дозарядку.

«Процесс заряжания пошел, работы у РСЗО „Ураган“ очень много, такие процедуры проводятся по несколько раз в день, сейчас, после подготовки, машина вновь уйдет на боевую позицию», — заявил Сафиулин.

Охват Покровска (Красноармейска) почти полностью завершен, штурмовые подразделения почти полностью контролируют Водяное Второе, Барановку, двигаются в сторону Тарасовки и Зеленого Поля. ВСУ пытаются отбить резервы, их как раз уничтожают расчеты РСЗО «Ураган».

Тема:
Спецоперация
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Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском

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