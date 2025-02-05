Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Краснодарском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Фура вылетела на красный сигнал светофора на железную дорогу. Выясняются обстоятельства ДТП.

Фото, видео: Telegram/23 МВД/mvd_23; 5-tv.ru

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Водитель грузовика в Новороссийске погиб при столкновении с поездом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Произошло все ночью, в 02:50, 5 февраля на улице Портовая. Водитель автомобиля «Мерседес» не выполнил требования запрещающего сигнала светофора. Он выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с движущимся поездом.

«В результате происшествия, водитель 1981 года рождения, скончался до приезда врачей скорой помощи», — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Вечером 4 февраля автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Авария произошла в Филимонковском районе. Предварительно, погибли двое взрослых, ребенок выжил и госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир пострадал при столкновении такси с постройкой на севере Москвы. ДТП произошло около станции метро Войковская.

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Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Краснодарском крае

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