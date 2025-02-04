Автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57 0

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибшие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль сбил двух взрослых и ребенка на пешеходном переходе в Новомосковском административном округе столицы. Видео с места ДТП появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла в Филимонковском районе. Предварительно, погибли две женщины, ребенок выжил и госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

В этот же день около станции метро Войковская в Москве автомобиль такси врезался в бетонную уличную конструкцию. Автомобиль сильно поврежден. Сам водитель не пострадал, но его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Одна полоса движения в результате ДТП была перекрыта. На дорожную ситуацию, согласно сервисам пробок, авария не повлияла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых машин на трассе 50К-20 в Новосибирской области.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
98.53
-1.41 102.69
0.20
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

22:15
«Бедолаги»: жена Петросяна ответила на критику Ирины Безруковой
21:59
Десять жителей Горловки пострадали в результате атак ВСУ
21:41
«Сильнее психолога»: Ивлеева рассказала, что ее спасло после «голой» вечеринки
21:40
План «Перехват» ввели после стрельбы на западе Москвы
21:23
Около десяти человек погибли во время стрельбы в школе в Швеции
21:08
Автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год