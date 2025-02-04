Пассажир пострадал при столкновении такси с постройкой на севере Москвы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 32 0

ДТП произошло около станции метро Войковская.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве около станции метро Войковская автомобиль такси врезался в бетонную постройку. Как сообщает источник 5-tv.ru, пострадал один пассажир.

Легковая машина сильно повреждена. Сам водитель не пострадал, а пассажир получил травмы. В срочном порядке он был госпитализирован.

Известно, что одна полоса движения перекрыта. На дорожную ситуацию, согласно сервисам пробок, авария не повлияла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли и еще трое пострадали в ДТП в Новосибирской области. Две легковые машины столкнулись на трассе 50К-20 в Усть-Таркском.

Как быстро выбраться из попавшей в ДТП машины, советует авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа». Даже если кузов в аварии серьезно не пострадает, может подвести электроника.

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Пассажир пострадал при столкновении такси с постройкой на севере Москвы

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