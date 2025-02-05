Минтранс начал проверки танкерного флота России

Минтранс России организует проверки в отношении судоходных компаний, которые эксплуатируют суда танкерного флота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота», — говорится в публикации.

Работа проводится согласно поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках мероприятий Ространснадзор оценит соблюдение юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверку планируется завершить до начала навигации 2025 года. Также Минтранс собирается провести ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки.

Ранее 5-tv.ru писал, что демонтаж танкера «Волгонефть-239» завершат до конца марта. Специалисты уже приступили к разбору конструкций.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.