ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
Во время обыска у них нашли украинские паспорта.
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
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Появились кадры задержания пятерых террористов в Крыму. По данным ФСБ, в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* входили пять человек — участники запрещенной в нашей стране организации.
Они соблюдали меры конспирации, проводили подпольные собрания. На них же вербовали новых сторонников группировки.
Во время обыска у них нашли экстремистские материалы и украинские паспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двум украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область и попали в плен, вынесли приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.
Российскую границу штурмовики ВСУ пересекли в августе прошлого года. Как установили следователи, боевики вели огонь не только по нашим военным, но и по мирным гражданам.
* — признана в РФ террористической и запрещена.
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