ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Эфирная новость 34 0

Во время обыска у них нашли украинские паспорта.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились кадры задержания пятерых террористов в Крыму. По данным ФСБ, в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* входили пять человек — участники запрещенной в нашей стране организации.

Они соблюдали меры конспирации, проводили подпольные собрания. На них же вербовали новых сторонников группировки.

Во время обыска у них нашли экстремистские материалы и украинские паспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двум украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область и попали в плен, вынесли приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.

Российскую границу штурмовики ВСУ пересекли в августе прошлого года. Как установили следователи, боевики вели огонь не только по нашим военным, но и по мирным гражданам.

* — признана в РФ террористической и запрещена.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Фиброз печени и либидо: что скрывается за этой взаимосвязью
21:20
Более 9,7 тысячи фонарей установили в московских дворах в 2024 году
21:12
Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
21:10
Случай не единичный: почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей
21:02
Ксения-полузимница: традиции и верования в Аськин день
20:49
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова застрелили вместе с женой

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год