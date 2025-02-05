ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Появились кадры задержания пятерых террористов в Крыму. По данным ФСБ, в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* входили пять человек — участники запрещенной в нашей стране организации.

Они соблюдали меры конспирации, проводили подпольные собрания. На них же вербовали новых сторонников группировки.

Во время обыска у них нашли экстремистские материалы и украинские паспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двум украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область и попали в плен, вынесли приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.

Российскую границу штурмовики ВСУ пересекли в августе прошлого года. Как установили следователи, боевики вели огонь не только по нашим военным, но и по мирным гражданам.

* — признана в РФ террористической и запрещена.