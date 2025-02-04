Без наказания не останутся: военный суд вынес приговор двум боевикам ВСУ

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Военный суд приговорил боевиков ВСУ к 15 и 17 годам лишения свободы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они признаны виновными в совершении терактов.

Двум украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область и попали в плен, вынесли приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.

Российскую границу штурмовики ВСУ пересекли в августе прошлого года. Как установили следователи, боевики вели огонь не только по нашим военным, но и по мирным гражданам.

А еще минировали дороги и мешали эвакуации жителей. Военный суд приговорил террористов к 17 и 15 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал виновным в пособничестве терроризму жителя Забайкальского края. Об этом сообщила ФСБ региона.

К девяти годам лишения свободы в колонии особого режима осужден житель Забайкальского края, 1997 года рождения. Приговор был вынесен выездной коллегией второго Восточного окружного военного суда.

Мужчина признан пособником международной террористической организации, которая запрещена на территории России.

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