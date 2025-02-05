ВС России уничтожили пять украинских дронов «Баба-яга» в ЛНР

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 41 0

Военные РФ круглосуточно дежурят в небе в зоне спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчеты боевых дронов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» тараном уничтожили пять беспилотников «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

«На кадрах объективного контроля расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений уничтожили тараном в воздухе пять разведывательных и ударных беспилотников противника <…> «Баба-яга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные круглосуточно дежурят в небе в зоне спецоперации ЛНР. Они оперативно обнаруживают разведывательные и ударные дроны украинской стороны и уничтожают их.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.

Тема:
Спецоперация
5 февр
Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском
5 февр
ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
5 февр
Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5 февр
Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
4 февр
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
4 февр
Российские «Ураганы» сметают бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
Море западного оружия: что происходит в освобожденном селе Плехово
3 февр
Экипажи танков Т-900М «Прорыв» громят противника. Лучшее видео из зоны СВО
3 февр
«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ с первого выстрела! Лучшее видео из зоны СВО
1 февр
Артиллеристы уничтожили технику ВСУ вместе с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО
-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:07
ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
19:50
Импортозамещение в авиации: какие новинки представили на выставке NAIS-2025
19:40
Число погибших при стрельбе в шведском городе Эребру возросло до 11 человек
19:26
Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья
19:20
ВС России уничтожили пять украинских дронов «Баба-яга» в ЛНР
19:06
Тревога не поможет: половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год