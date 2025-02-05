Расчеты боевых дронов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» тараном уничтожили пять беспилотников «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

«На кадрах объективного контроля расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений уничтожили тараном в воздухе пять разведывательных и ударных беспилотников противника <…> «Баба-яга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные круглосуточно дежурят в небе в зоне спецоперации ЛНР. Они оперативно обнаруживают разведывательные и ударные дроны украинской стороны и уничтожают их.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.