ВС России уничтожили пять украинских дронов «Баба-яга» в ЛНР

Военные РФ круглосуточно дежурят в небе в зоне спецоперации.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты боевых дронов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» тараном уничтожили пять беспилотников «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На кадрах объективного контроля расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений уничтожили тараном в воздухе пять разведывательных и ударных беспилотников противника <…> «Баба-яга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные круглосуточно дежурят в небе в зоне спецоперации ЛНР. Они оперативно обнаруживают разведывательные и ударные дроны украинской стороны и уничтожают их.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.
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