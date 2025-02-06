Смертельное ДТП: такси столкнулось с BMW на Волгоградском проспекте

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

Последствия аварии запечатлены на видео.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики столкнулись такси и BMW, в результате чего один человек погиб, а второй — госпитализирован, передает источник «Известий».

На месте происшествия работают медики и спасатели, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Причины столкновения и все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про ДТП с туристическим автобусом Таиланде.

-1° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа
2:06
Трамп запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях
1:40
Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека
1:22
Смертельное ДТП: такси столкнулось с BMW на Волгоградском проспекте
1:06
Отар Кушанашвили высказался о SHAMAN и Мизулиной: «Категорически не верю»
0:40
Лавров пообещал международный конкурс «Интервидение» без извращений

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
«Вы узнаете!» — SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе
Поправки уже одобрены: получить разрешение на управление автомобилем станет проще
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год