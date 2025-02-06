Смертельное ДТП: такси столкнулось с BMW на Волгоградском проспекте
Последствия аварии запечатлены на видео.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики столкнулись такси и BMW, в результате чего один человек погиб, а второй — госпитализирован, передает источник «Известий».
На месте происшествия работают медики и спасатели, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Причины столкновения и все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал про ДТП с туристическим автобусом Таиланде.
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