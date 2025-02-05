Самолет со 150 освобожденными из плена солдатами ВС РФ приземлился в Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 44 0

Российские военнослужащие ждали возвращения на родину по несколько месяцев.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Самолет с освобожденными из плена солдатами Вооруженных сил (ВС) РФ успешно приземлился на одном из московских аэродромов. Прежде чем отправиться к родственникам и близким, с которыми они не виделись многие месяцы, эти мужчины получат необходимую медицинскую и психологическую помощь в столице. Об этом рассказал присутствовавший во время прибытия военных корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«На борту находятся те, кто этого самого момента ждал очень-очень давно. И дождался. 150 российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, наконец вернулись на родину», — сказал журналист.

Бойцы поделились своей радостью в Федорчаком, пока шли к автобусам. Скупо, скромно. А еще вспоминали, каково это — находиться в украинском плену. Один из освобожденных солдат отметил, что условия там были «хуже не придумаешь», особенно тяжелой оказалась именно психологическая обстановка и давление. Взаперти они провели по 5-6 месяцев. Но все позади.

Бывшие пленные звонят своим семьям, произносят слова любви и надеются как можно скорее встретиться лично и обняться.

Прежде Минобороны России публиковало кадры с вызволенными из плена военнослужащими в рамках обмена в формате 150 на 150. Садясь в предоставленный транспорт, они благодарили своих спасителей. Посредником в сделке выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Домой бойцы возвращались через Белоруссию. Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что такие обмены в 2025 году будут проходить чаще.

Ранее, писал 5-tv.ru, военный суд вынес приговор двум боевикам ВСУ. Они признаны виновными в совершении терактов.

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