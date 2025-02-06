Отар Кушанашвили высказался о SHAMAN и Мизулиной: «Категорически не верю»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

Журналист Отар Кушанашвили не верит в роман SHAMAN и Мизулиной

Отар Кушанашвили устроил прожарку Шаману и Мизулиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Действительно ли между артистом и директором «Лиги безопасного интернета» чистая и взаимная любовь?

Телеведущий Отар Кушанашвили посвятил часть выпуска своего интернет-шоу отношениям заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Журналист назвал их главной парой года и предположил, что этот союз — всего лишь очередной пиар-проект. Однако у проекта есть недоработки, считает он.

«Не верю я в эту конспирологию. Хотя верю. Показать стране, что люди соединяются… Ну парню нет еще даже 60 лет, он уже два раза развелся. Его ветром сдувает, а он такой выходит к журналистам, и она рядышком. Невеста в 77», — заявил Кушанашвили.

На самом деле разница в возрасте у предполагаемых возлюбленных не такая большая. Мизулиной 40 лет, а Дронову 33. Но не только это смущает телеведущего. Больше всего — тот факт, что данная «пара» — не самый лучший пропагандист традиционных ценностей. По мнению Кушанашвили, оба не имеют никакого представления о семье. И его возмущает, что дуэт в миг стал символом идеального союза.

«Есть фальшь. Какая-то разъедающая норму показушность. А что будет, если присобаченные к понятиям „семья“, „верность“, „домашний очаг“ они разойдутся? Вот как это будет выглядеть?» — размышляет Отар Шалвович.

В заключении он отметил: если роман Мизулиной и Дронова является только выдумкой, они действительно «вынуждены быть вместе», как минимум долгие годы. А если предположить, что это настоящая любовь? В это скандалист Кушанашвили по-прежнему «категорически не верит».

Впрочем, общаясь с прессой, об этом ранее писал 5-tv.ru, SHAMAN не опровергает слухи о скорой свадьбе.

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