«Музыку не запретить»: как на Западе наказывают за любовь к русским песням

Удивительно выглядят нападки европейцев на русские песни. За прослушивание творчества Олега Газманова литовского замминистра экономики лишили кресла. А хит двух школьниц «Сигма Бой» про традиционные отношения между мальчиками и девочками и вовсе посчитали идеологическим оружием. Это было бы смешно, если не было бы так грустно. Развязные в интимной сфере европейцы превращаются в унылых советских партийных работников в вопросах идеологии. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук разобрался в ситуации.

Под этот хит парни по всему миру учатся делать сальто назад, а девочки находят своих «сигма-боев». Эта песня о том самом крутом парне, мечте каждой девчонки, завирусилась по всей планете. В одном из роликов пара из Штатов танцует под клубный ремикс русского хита. Есть еще видео из Германии. Все на улицах знают «Сигма Бой».

Но от любви до ненависти, как известно, один шаг. В случае с «Сигма Боем» шаг был стремительным и сразу в Европарламент. В песне о влюбленности подростков депутат ФРГ Нела Риль нашла не только чуждый Западу патриархат, но и какие-то необъяснимые «пророссийские взгляды».

«Сигма бой» — это вирусный русский трек, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. ЕС должен решительно пресечь эти тонкие проникновения русского влияния», — заявила депутат Европарламента Нела Риль.

Стал вирусным «Сигма-Бой» в октябре, после того, как Бетси и Мари Янковская выложили песню в соцсетях. Уже на следующий день на двенадцатилетних девочек градом посыпались миллионные просмотры, в чартах они обошли Кэти Перри и встали рядом с Билли Айлиш. Их график расписан на недели вперед. Даже записать девочек вместе оказалось не так просто. Одна живет в Петербурге, другая — в Москве. Но их узнают даже по отдельности.

Вместе с популярностью школьницы столкнулись с волной хейта от детей в Интернете. Оскорбления шли даже от одноклассников.

«Первой реакцией был хейт. Все писали без остановки», — заявила музыкальный продюсер Алина Янковская.

После хейта в сети обвинения немецких чиновников дуэт уже воспринимает спокойно.

«Да вообще все равно. Я вообще не обращаю на это внимания. Мне просто в семь лет объяснили то, что это хейтеры. Они тебя будут пытаться задеть. Они просто завидуют», — заявила юная исполнительница Светлана Чертищева.

Другой немецкий депутат Европарламента Евгений Шмидт прослушал песню и не увидел в ней угрозы для ЕС.

«Я слышу, что речь в ней идет о девочке, которая, судя во всему, впервые в жизни влюбилась. Но я не слышу ничего, что можно было назвать завуалированной пропагандой против Европы. Думаю, заявление в Европарламенте было просто антироссийской пропагандой», — заявил депутат Европарламента Евгений Шмидт.

Поддерживают девочек и российские музыканты. Среди них — Катя Лель. В 2023 году ее хит «Мой мармеладный» неожиданно вновь ворвался в мировые чарты.

«Когда есть желание найти любую причину, в каждой букве, в каждом слове можно ее найти, можно придумать тысячу причин. Я радуюсь за девчонок. Они смогли этот мир заставить петь твои песни», — заявила певица Катя Лель.

В младших странах Евроблока из-за тренда на русские песни уже начали бить цензурным кнутом своих. Видимо, чтобы чужие боялись. За прослушиванием наших песен с поличным был пойман замминистра финансов Литвы. Человек с русским именем и фамилией Валентин Гаврилов в российской соцсети включил шлягер Олега Газманова «Сделан в СССР». Своими музыкальными предпочтениями Гаврилов взбесил президента Литвы.

«Подобное поведение одного из заместителей министра неприемлемо. И я очень надеюсь, что департамент общественной безопасности учтет все эти обстоятельства и положит этому конец», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Очевидно, что литовский президент глубоко обижен на Россию. 2024 год стал первым за несколько лет годом для Литвы, когда зарплаты проиндексировали, а рост ВВП составил почти 3%.

В 2023 году показатель ушел в минус. Из-за очередных санкций ЕС против России был остановлен один из главных заводов Прибалтики по производству удобрений. Около тысячи рабочих тогда вышли на митинги. Грузоперевозки сократились почти на половину, а две трети населения из-за падения доходов вынуждены затянуть пояса.

Когда в стране не нашлось других проблем, глава литовской разведки увидел в музыкальных предпочтениях замминистра финансов угрозу нацбезопасности. Рожденный в Советском Союзе Гаврилов страничку ВКонтакте уже удалил и начал оправдываться.

«Я не ставил лайки и не делился ей. Я слушал эту песню, но я не фанат Газманова и не фанат этой песни, и не пропагандировал ее. На самом деле, я думал, что список прослушанных песен публично не виден», — заявил экс-заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов.

В раскаяние другие чиновники Литвы не поверили. И припомнили Гаврилову, как он поздравлял граждан с 9 мая. После этого обвинения он подал в отставку.

«Для нашей семьи эта дата всегда была важна. Да, я понимаю нынешний контекст, но сохраняю уважение к памяти моих дедов и других родственников, погибших на войне. Мы стараемся поддерживать эту традицию», — заявил экс-заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов.

Олега Газманова англосаксы недавно окончательно удалили из заокеанских соцсетей и видеохостингов. Но певец не обижается и продолжает хранить добрую память о поклонниках из Прибалтики.

«Особенно в Литве это огромное количество людей, которые после концерта не расходились. Полчаса ходил, на бис пел. Гигантские эти залы, эта счастливая публика, которая хором пела мои песни. И кстати песни «Москва», «Офицеры» и «Сделан в СССР», — заявил певец Олег Газманов.

Резкое и относительно немногочисленное осуждение русской музыки в Европе — эхо еще не забытой политики с более дальнего континента. Так чиновники по привычке выслуживаются перед своими американскими хозяевами.

«Демонстрация лояльности, потому что Трамп пришел. Ну и, в общем-то, последние четыре года многие делали карьеру именно на том, что пытались шельмовать и критиковать Россию», — заявил профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

И как же это все что-то напоминает: «6 ноября 1972 года. Одна из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как „Черный шабаш“, была награждена премией „Золотой диск“. Ансамбль „Черный шабаш“ проповедует насилие и религиозное мракобесие. А его солист Оззи Осборн являет собой классический пример нарушения психического здоровья».

«Трек, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — заявила депутат Европарламента Нела Риль.

Напоминает то, за что так клеймил Запад СССР. Идеологию, цензуру… Союз нерушимых европейских республик взял на вооружение совок.

Тур рок-группы Kiss в 1983 году советские журналисты назвали отравленным поцелуем, солистов — бандой «наркоманов и дегенартов». Сейчас в Европе занимаются тем же. Очерняют популярные песни, но только если они русские. Тем более в трендах еще один наш новый хит. Ждем заголовков — «Слушаешь „Сидим с бобром за столом“? Значит с Россией поешь в унисон!»

Рок-группу «Ариэль» также запрещали в Советском Союзе. Тогда общественность отбивала каждый трек музыкантов.

«Запрещали, но нашлись умные люди. Это русские народные песни. Но она в нашем исполнении, то есть индивидуальном. И она прекрасна и удивительна. Музыку не запретить. Вообще нельзя этого делать», — заявил музыкант Борис Каплун.

История уже не раз доказывала, что музыку не запретить. Особенно, если она популярна. Особенно сегодня, когда хиты в считанные часы могут услышать десятки и даже сотни миллионов человек. И тогда единственный вопль даже в Европарламенте растворится, как будто его никогда и не было.