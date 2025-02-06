Брата экс-президента Молдавии задержали в аэропорту

По информации антикоррупционной прокуратуры, он является фигурантом дела о незаконном обогащении.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти страны в репрессиях против его семьи. Так политик отреагировал на задержание своего брата.

Он добавил, что это уже не первые политические преследования со стороны Кишинева — до этого команда Майи Санду начинала уголовные дела в отношении самого Додона и его близких — матери, жены и шурина.