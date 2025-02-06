Брата экс-президента Молдавии задержали в аэропорту

Эфирная новость 16 0

В Кишиневе задержали брата экс-президента Игоря Додона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По информации антикоррупционной прокуратуры, он является фигурантом дела о незаконном обогащении.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти страны в репрессиях против его семьи. Так политик отреагировал на задержание своего брата.

Он добавил, что это уже не первые политические преследования со стороны Кишинева — до этого команда Майи Санду начинала уголовные дела в отношении самого Додона и его близких — матери, жены и шурина.

-1° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Брата экс-президента Молдавии задержали в аэропорту
8:20
Полезный перерыв: какие упражнения можно делать в офисе
8:13
Жизненно важный аксессуар: как быстро выбраться из попавшей в ДТП машины
8:09
Чернышенко заявил о важности проектов в сфере технологического лидерства России
7:55
«Выпустить своих демонов»: SHAMAN о работе над оперой «Князь Владимир»
7:42
Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Поправки уже одобрены: получить разрешение на управление автомобилем станет проще
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год