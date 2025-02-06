Помощь Правительства: в России ожидают снижения цен на масло и яйца

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Производителей масла и яиц освободили от выплат бонусов ритейлерам

Фото, видео: © РИА Новости/

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Производителей этих социально значимых продуктов освободили от выплат бонусов ритейлерам.

Производители масла и яиц получили дополнительные льготы, которые в перспективе помогут снизить цены. Раньше, поставщики платили ритейлерам так называемое вознаграждение.

Бонусы могли составлять до 5% от стоимости реализуемого товара. Но теперь Правительство освободило производителей от этой статьи расходов. Ведь выплаты не распространяются на социально значимые продукты. Куда как раз включили масло, а также яйца первой и второй категорий.

Таким образом, ритейлеры не смогут заработать дважды: на покупателях — за счет наценки, и на производителях — за счет бонуса.

«Это разумное решение со стороны Правительства в условиях роста себестоимости производства продуктов питания, и, несмотря на то, что на цену товара напрямую это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщиков», — отметил директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин.

«Здесь два позитивных момента я вижу основных. Первое — определенное сдерживание потенциального роста до 5%. И то, что часть освободившихся денег, которые раньше тратились на вознаграждение, например, у конкретного производителя — производитель может пустить на свое собственное дополнительное развитие», — прокомментировал управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

Чтобы избежать дальнейшего роста цен, Правительство сделало ставку — на увеличение производства. Для этого нужно модернизировать оборудование, что требует дополнительных затрат. И как раз те деньги, которые теперь сэкономят поставщики,  планируется инвестировать в развитие предприятий.

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