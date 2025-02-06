Беременность не прошла бесследно: Юлии Барановской пришлось «ушивать» живот

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Телеведущая Юлия Барановская ушила себе живот

Барановская ушила живот

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После родов у знаменитости начался диастаз — расхождение мышц живота.

Телеведущая Юлия Барановская ушила себе живот. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Знаменитость призналась, что третья беременность не прошла для ее фигуры бесследно. После родов у Юлии начался диастаз — расхождение мышц живота. Поэтому Барановской пришлось прибегнуть к помощи хирургов и лечь под нож. Правда, с тех пор прошло уже несколько лет, утверждает телеведущая.

«Сильно разошлись мышцы после третьей беременности, просто огромная дырка была», — рассказывает знаменитость.

Операция не потребовала длительной реабилитации. Уже на четвертый день Юлия была на съемочной площадке шоу, где работает в паре с Александром Гордоном.

Единственное, на некоторое время Барановской пришлось отказаться от обуви на каблуке. Она признается, что тогда сняли несколько выпусков программы, где на ней не привычные туфли на шпильке, а балетки на плоской подошве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Барановскую учителя в школе обижали, не разобравшись, и часто поступали несправедливо.

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