Беременность не прошла бесследно: Юлии Барановской пришлось «ушивать» живот
Телеведущая Юлия Барановская ушила себе живот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После родов у знаменитости начался диастаз — расхождение мышц живота.
Телеведущая Юлия Барановская ушила себе живот. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
Знаменитость призналась, что третья беременность не прошла для ее фигуры бесследно. После родов у Юлии начался диастаз — расхождение мышц живота. Поэтому Барановской пришлось прибегнуть к помощи хирургов и лечь под нож. Правда, с тех пор прошло уже несколько лет, утверждает телеведущая.
«Сильно разошлись мышцы после третьей беременности, просто огромная дырка была», — рассказывает знаменитость.
Операция не потребовала длительной реабилитации. Уже на четвертый день Юлия была на съемочной площадке шоу, где работает в паре с Александром Гордоном.
Единственное, на некоторое время Барановской пришлось отказаться от обуви на каблуке. Она признается, что тогда сняли несколько выпусков программы, где на ней не привычные туфли на шпильке, а балетки на плоской подошве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Барановскую учителя в школе обижали, не разобравшись, и часто поступали несправедливо.
Читайте также
69%
-0.47 102.92
0.23
Нашли ошибку?