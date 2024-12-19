«Учителя могут обижать»: Барановская о несправедливости в школьные годы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 21 0

Телеведущая Барановская: учителя в школе обижали не разобравшись

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Твердый характер знаменитость проявляла и в подростковом возрасте.

К телеведущей Юлии Барановской учителя в школе были несправедливы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама знаменитость на премии журнала HELLO!

Звезда признается, что она была послушным ребенком, училась на отлично. Отстоять свою точку зрения могла уже тогда.

«Характер иногда давал о себе знать. Но это не значит, что я какие-то гадости делала. Просто я четко отстаивала свою позицию. И могла поспорить», — рассказывает Барановская.

Однако это не спасало от учителей, которые часто недооценивали способности школьницы. У телеведущей мама — педагог, но это не значит, что за юную Юлию делали уроки. Напротив, всю заданную на дом работу она подготавливала сама, от и до. Только вот верили подростку не всегда.

«Меня могли вызвать к доске и сказать: „Вот лучшее сочинение написала она. Но я поставила четыре, потому что я не верю, что ей родители не помогали“. <…> Иногда учителя могут очень незаслуженно обижать, не разобравшись», — вспоминает журналистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Барановская решила вернуть вещи Аршавину спустя 12 лет.

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