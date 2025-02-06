Патрушев и глава Нижегородской области обсудили развитие перевозок по Волге

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Помощник президента РФ и губернатор Глеб Никитин рассмотрели вопросы загруженности судостроительных предприятий.

Патрушев и глава Нижегородской области обсудили развитие перевозок по Волге

Фото: © РИА Новости/Андрей Васильев

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Помощник президента России, председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным развитие грузовых и пассажирских перевозок по Волге. Встреча состоялась в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.

«Обсуждены перспективы дальнейшего развития грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом по Волге, в том числе обновления речного флота. Рассмотрены вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации, кадрового обеспечения», — говорится в релизе.

Кроме того, Патрушев и Никитин рассмотрели возможность создания специализированных инженерных классов в школах Нижегородской области. Учеников будут готовить к поступлению в технические вузы и получению среднего профессионального образования в сфере судостроения.

Нижегородская область — один из ключевых транспортных узлов страны, который имеет водные связи с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Каспийским и Черным морями. В регионе есть производственные мощности для строительства разных типов судов.

Никитин подчеркнул, что для региона развитие речного судоходства, обеспечение безопасных и эффективных перевозок пассажиров и грузов — приоритетная задача. В навигацию прошлого года в области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м.

Прежде Николай Патрушев посетил морское бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге, где ему показали процесс проектирования атомных подлодок. Как объяснил генеральный директор бюро Владимир Дорофеев, целью является создание корабля в должной стройке, заданной стоимости и с соблюдением всех требований технического задания.

В ходе экскурсии Патрушев акцентировал внимание на то, что необходимо активнее развивать имеющиеся знания и опыт в сфере конструирования технических средств для исследования Мирового океана. Также была отмечена важность сохранения «Малахитом» лидерства в интеграции новейших видов вооружения на подводных лодках.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил о росте товарооборота с Белоруссией. Он провел встречу с Юрием Шулейко, на которой поднимались темы сотрудничества в области, ПКА рыбного хозяйства, природоохранной деятельности и экологии.

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