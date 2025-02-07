Гендиректор «Росатома» Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Встреча проходит в музее АТОМ на ВДНХ.

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Росатом"; 5-tv.ru

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В музее АТОМ на ВДНХ в Москве проходит рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По данным журналистов, глава МАГАТЭ планирует обсудить с директором «Росатома» тему Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как сообщает пресс-служба «Росатома», после переговоров Гросси и Лихачев ответят на вопросы журналистов во время пресс-подхода.

До этого Гросси и Лихачев проводили совместные консультации в сентябре 2024 года в Калининграде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Лихачев рассказал о появлении АЭС в восьми российских регионах. Глава «Росатома» отметил, что это случится в течение 10-15 лет. В Мурманской области складывается выгодная ситуация для бизнеса, отметил Лихачев. В Хабаровском крае «Росатом» в 2030 году начнет работы по созданию новых мощностей. Кроме того, на Приморской АЭС планируется получение первых атомных киловатт-часов уже в 2032 году.

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Гендиректор «Росатома» Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве

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