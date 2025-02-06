«Хорошо, что наняла детектива»: Ксения Бородина об изменах бывшего

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

Ксения Бородина не жалеет, что наняла частного детектива в браке с Омаровым

«Хорошо, что наняла детектива»: Ксения Бородина об изменах бывшего

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Нынешнему возлюбленному знаменитость доверяет намного больше.

Телеведущая Ксения Бородина не жалеет, что наняла частного детектива, когда подозревала экс-супруга блогера Курбана Омарова в изменах. Мужчина действительно оказался неверен знаменитости.

«Когда тебе изменяет человек, гуляет, ты в таком аду живешь, постоянно подозревая его. И хорошо, что наняла детектива, зато все узнала. Смешного тут мало, если честно», — написала в соцсети Бородина, отвечая на претензию подписчицы.

Недоброжелательница в сети уколола телеведущую, написав, что с новым возлюбленным блогером Николаем Сердюковым она будет вести себя так же, как и с бывшим, постоянно контролируя его. Однако для звезды это абсолютно две разные истории.

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым в 2021 году, узнав об изменах мужа. На настоящий момент звезда интернета вновь собирается замуж. И из-за этого вынуждена регулярно вступать в споры с подписчиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе.

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