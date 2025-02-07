Москва получит 242 миллиона единиц медпрепаратов по офсетному контракту

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что созданы места для трудоустройства около 550 человек.

В «Алабушеве» запустили производство лекарств по офсетному контракту. Предприятие будет выпускать препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что созданы места для трудоустройства около 550 человек.

«Запустили новое производство на фармацевтическом заводе „Велфарм-М“. <…> В течение пяти лет столица получит около 242 млн единиц продукции», — написал Собянин.

По его словам, производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тыс. кв. м. Созданы места для трудоустройства около 550 человек. В настоящее время общая площадь чистых производственных помещений предприятия составляет порядка 15 тыс. кв. м. Завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».