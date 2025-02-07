Путин обсудил с Совбезом создание условий для развития Калининградской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Глава государства отметил, что есть ряд аспектов относительно региона, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России создание условий для устойчивого развития Калининградской области.

«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области», — отметил глава государства.

По его словам, есть ряд аспектов относительно Калининградской области, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза.

Ранее в январе литовский президент Гинатас Науседа заявил, что Калининградская область якобы является частью так называемой «Малой Литвы».

В ответ в Кремле назвали Литву враждебным государством, которая, к тому же имеет по отношению к России территориальные притязания.

Это обстоятельство оправдывает нынешние и будущие действия, направленные на обеспечение безопасности РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше заявили о планах строительства в 2025 году дороги до российской границы в Калининградской области для быстрой переброски войск «в случае необходимости».

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