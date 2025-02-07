«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 0

Актриса Бортич призналась, что может расплакаться от милого видео с енотами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Я худею» считает, что не нужно подавлять в себе эмоции.

Актриса Александра Бортич призналась, что она очень эмоциональная, и считает, что эмоции не нужно скрывать, какими бы они ни были. Откровением артистка поделилась в беседе с 5-tv.ru на презентации нового сезона Wink.

«У меня есть старое видео, когда я посмотрела фильм „Я худею“ и записала видео очень растроганная, в слезах. Мне кажется, если хочешь плакать — плачь, хочешь смеяться — смейся в голос», — поделилась Бортич.

Сама актриса, по ее словам, может проснуться с утра и расплакаться от милого видео с енотами в TikTok.

Певец Сергей Жуков также на презентации нового сезона Wink сообщил, что работает со своей командой над продолжением байопика «Руки вверх!». Это само по себе уникально, так как жанр фильма-биографии не подразумевает второй части. Тем не менее картина уже в процессе производства, а ее премьеру Жуков хочет приурочить к 30-летию группы в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказала, почему актриса Анастасия Уколова скрывает мужа от общественности.

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