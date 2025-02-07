«Не гневи вселенную»: почему актриса Анастасия Уколова скрывает мужа

Знаменитость признается, что не просто балансировать между карьерой и семьей.

Актриса Анастасия Уколова скрывает мужа от общественности, так как ее супруг не является публичной личностью. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона Wink.

Знаменитость не выставляет на показ личную жизнь и скрывает свою вторую половину. Все потому, что муж Анастасии не имеет отношения к медийным сферам деятельности.

«Мой спутник по жизни не публичный человек, мой муж, и поэтому мы не афишируем наши отношения. Наверное, если бы мы оба были бы публичными людьми, мы бы афишировали», — признается Уколова.

Актриса также поделилась тем, что очень непросто совмещать карьеру и семью. И то, и другое требует большой отдачи, поэтому приходится давать пересекаться этим сторонам жизни. Например, брать с собой на съемки ребенка.

«Нет никакой грани. Потому что я и работаю дома, и дома собираюсь на пробы, и все время, каждую свободную минуту прихожу домой. Поэтому никакого разделения нет. И ребенок ко мне приезжает на съемки, и я с ребенком езжу на все проекты», — рассказывает Анастасия.

Однако не всегда выдается такая возможность. Иногда приходится оставлять семью за кадром. Но артистка старается мыслить позитивно и напоминать себе, что все это не проблемы, а лишь небольшие трудности.

«Сегодня я собиралась на этот вечер. Меня хватал ребенок за ногу и кричал: «Мама не уходи!». Я докрашивала глаз и думала: «О, Господи, что происходит?» Но я себе всегда говорю: «Настя, все классно! У тебя есть любимая работа. У тебя есть семья, ребенок! Пожалуйста, не гневи вселенную!», — делится знаменитость.

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