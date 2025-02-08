Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, есть повреждения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 37 0

Обломки сбитых беспилотников повредили, в том числе жилые дома.

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, есть повреждения

Фото: Минобороны РФ

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Ростовская область минувшей ночью подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона, пострадавших зафиксировано не было, однако в результате очередного проявления агрессии киевского режима остались повреждения на земле.

Так, отметил он, обломки от сбитых беспилотников упали и повредили жилые дома. В Первомайском районе города разбито стекло в нескольких пятиэтажках, а также были повреждены автомобили на парковках.

В Чертковском районе административно-бытовые здания одного из предприятий пострадали от обломков беспилотников ВСУ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских БПЛА.

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