Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских БПЛА

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Минобороны РФ: три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

бпла над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

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Атаки пресекли в период с 20:30 до 21:30 по московскому времени.

Над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«С 20.30 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших или значительных разрушениях нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь ликвидировали 28 украинских БПЛА над регионами РФ. Из них 13 были уничтожены над акваторией Азовского моря. Восемь БПЛА перехватили над территорией Ростовской области, шесть — над Краснодарским краем. Над Астраханской областью был замечен один беспилотный летательный аппарат.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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