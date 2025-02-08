Собянин рассказал об экспозициях и экскурсиях, посвященных науке и инновациям

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Вход на большинство мероприятий будет по предварительной регистрации.

Собянин рассказал об экспозициях и экскурсиях, посвященных науке и инновациям

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В Москве ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, подготовили мероприятия для знакомства горожан с ядерной физикой, биологией и астрономией. Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Например, в столице можно посмотреть полнокупольный фильм о Солнечной системе, послушать «Атомную симфонию» и увидеть биореактор. Погрузиться в мир науки граждане также могут в Московском планетарии, Музее космонавтики, Дарвиновском и Биологическом музеях, в музеях «АТОМ» и «БИОТЕХ» на ВДНХ, рассказал мэр.

Он добавил, что в рамках экскурсий по московским инновационным предприятиям жители столицы могут узнать о производствах, которые работают над решением научных проблем и создают новые технологии.

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