В Турции россиянка упала со скалы, делая селфи

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Девушка забралась повыше для хорошего кадра, но не смогла удержать равновесие.

Россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье

Фото: www.globallookpress.com/hwo

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В Анталье россиянка упала со скалы, когда делала селфи. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

Пострадавшей оказалась 28-летняя туристка из РФ Наиля Вохидова. Она делала снимки в Муратпаше. Чтобы сфотографироваться, она забралась на скалу повыше, но не смогла удержать равновесие.

Очевидцы вызвали скорую помощь. У женщины обнаружили травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Ее подняли на носилках и госпитализировали.

К слову, в Турции 15-летний подросток из России скончался от полученной травмы на горнолыжном курорте Эрджиес. Он потерял равновесие и неудачно скатился с трассы, получив ранения. Бригада скорой помощи доставила подростка в больницу медицинского факультета Университета Эрджиес, однако врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался в медучреждении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Шри-Ланке пострадали 19 человек при столкновении пассажирского автобуса с цементовозом. Водитель транспортного средства скончался на месте от полученных травм. Внутри салона находились около 30 российских граждан, 12 из них были госпитализированы в медицинское учреждение в Тангалле.

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