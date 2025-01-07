Подросток из России получил травму и умер на горнолыжном курорте в Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 789 0

Юный турист неудачно скатился с трассы, врачи не успели его спасти.

Подросток из России получил травму и умер на горнолыжном курорте в Турции

Фото: Reuters/Кенан Гурбуз

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Подросток из России скончался от полученной травмы на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции. О трагедии сообщает Habertürk.

Уточняется, что 15-летний турист потерял равновесие и неудачно скатился с трассы, получив ранения. Бригада скорой помощи доставила подростка в больницу медицинского факультета Университета Эрджиес, однако врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался в медучреждении.

Характер полученных травм, а также имя и фамилия погибшего россиянина не сообщаются. Известны лишь его инициалы — Т. Н. Т.

Ранее российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Трагедия произошла возле склонов Конгдури, где нет местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Осмотр тел не выявил следов насилия, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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