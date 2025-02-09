Это будет мегахит: Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 640 0

Катя Лель и исполнительница хита «Сигма-бой» Betsy записали совместный трек

Это будет мегахит: Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Артистки уже начали студийную работу.

Певица Катя Лель и 11-летняя исполнительница песни «Сигма бой» Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) выпустят совместный трек под названием «Делулу». Об этом сообщил музыкальный продюсер, аранжировщик, отец девочки Михаил Чертищев в беседе с 5-tv.ru.

«Да, будет фит», — сказал он.

Чертищев при этом уточнил, что певицы уже приступили к студийной работе. При этом Катя Лель заявила: новая песня станет мегахитом.

Трек «Сигма-бой» исполняют Betsy и 12-летняя Мария Яновская. Песня вышла 4 октября 2024 года и стала известна во всем мире благодаря вирусной популярности в Tik Tok. Трек на сервисе Spotify она какое-то время возглавляла всемирный чарт Viral 50 Global. В январе 2025 года песня вошла в топ-10 мирового чарта Billboard.

В Европарламенте потребовали запретить российский хит «Сигма Бой». По мнению депутата от Германии Нэлы Риль, в тексте песни содержатся «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». В МИД России назвали эту инициативу безумием и проявлением клинической русофобии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой».

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