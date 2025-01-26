Без Украины не обошлось. В Европе хотят запретить российский хит «Сигма-бой»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 87 0

В Европе хотят запретить российский хит «Сигма-бой»

Отец певицы Betsy ответил на критику песни «Сигма Бой» в Европарламенте

Фото: vk.com/maria.iankovskaia; 5-tv.ru

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Хит юных девочек-блогеров стал популярным во всем мире, что вызвало тревогу у европейских депутатов.

Резонанс вокруг песни «Сигма Бой» певицы Betsy (Светлана Чертищева) помогает ее успешному продвижению. Об этом 5-tv.ru заявил отец исполнительницы Михаил Чертищев.

«В молодости моим родителям запрещали слушать The Beatles, но папа вопреки запретам скупал пластинки на черном рынке», — сказал он.

До этого в Европарламенте потребовали запретить российский хит «Сигма Бой», так как он якобы способствует распространению пророссийских взглядов. Об этом заявила немецкий политик, член от партии «Вольт Европа» Нэла Риль.

По ее словам, «Сигма Бой» — это популярный образ, который часто встречается в российских соцсетях и «отражает патриархальные и пророссийские взгляды».

«Министр культуры Украины обратила мое внимание на то, что культурное наследие включает в себя не только книги по истории и музеи, но и украинский язык, музыку, а также современных украинских деятелей. Россия нацелена на все это. ЕС должен решительно поддержать эти ценности и противостоять даже самым незначительным попыткам их искажения и фальсификации», — заявила Риль в ходе заседания Европарламента.

Как именно песня «искажает и фальсифицирует» украинские культурные ценности, депутат объяснить не удосужилась.

Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской «Сигма Бой» вышла 4 октября 2024 года и стала известной во всем мире благодаря вирусной популярности в Tik Tok, попав в чарты Spotify и YouTube. На сервисе Spotify она какое-то время возглавляла всемирный чарт Viral 50 Global.

Песню «Сигма Бой» написал отец Betsy, композитор Михаил Чертищев, в соавторстве с рок-певцом Муккой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре».

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