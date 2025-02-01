Депутат Европарламента назвал ситуацию с песней «Сигма-бой» истерикой глобалистов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Петр Быстрон: глобалисты устраивают истерику вокруг песни «Сигма-бой»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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В Европе считают что в треке содержатся «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Петр Быстрон, депутат Европейского парламента, выразил обеспокоенность в связи с предложением запретить в Евросоюзе песню «Сигма-бой».

«Молодежь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику. Почему? Потому что их собственная ложь возвращается к ним бумерангом», — заявил Быстрон.

Ранее Нела Риль, депутат Европейского парламента от Германии, выступила с инициативой о запрете этой песни. Она считает, что в тексте песни содержатся «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала идею о запрете песни «Сигма-бой» в Евросоюзе безумием и проявлением клинической русофобии.

Песня «Сигма-бой» была выпущена в октябре 2024 года и быстро стала популярной. Ее использовали в своих видео блогеры по всему миру. В январе 2023 года она вошла в топ-10 мирового чарта Billboard.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие российские песни хотят запретить в Европе.

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