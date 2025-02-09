В пермском общежитии из-за взрыва газа обрушилась стена

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

В результате хлопка в помещении начался пожар.

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Пермскому краю/su_skr59; 5-tv.ru

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В одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Уточняется, что инцидент произошел утром 9 февраля. В результате взрыва газа в комнате начался пожар, из-за которого сильно обгорели стены и лопнули стекла на балконе. От стоявшей в помещении кровати остался только металлический каркас, а на месте рухнувшей стены образовалась груда кирпичей.

По данным ведомства, никто из жильцов общежития не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этот же день в одной из квартир на улице Смольной в Москве произошел взрыв в результате утечки горючей жидкости из переносного камина. Хозяйка квартиры получила 27% ожога тела первой-второй степени, ее госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Источник 5-tv.ru сообщил, что топливо из камина попало на девушку и воспламенилось. Экстренные службы прибыли почти сразу после вызова. Благодаря их оперативности удалось избежать более тяжелых последствий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жилом доме в Самаре произошел взрыв газа и пожар на площади 40 квадратных метров.

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