«Девушка лет 70 потеряла парик»: Прохор Шаляпин о морской прогулке

Певец рассказал об инциденте с молодой девушкой.

Прохор Шаляпин решил, что зимы ему уже достаточно, и отправился на экзотические острова, где всегда лето. И не один, а в компании, судя по его опубликованному посту в Telegram-канале.

Певец с юмором рассказал, как они путешествовали на катамаране, который мчал слишком быстро, и хоть сам путь оказался прекрасным, одна из участниц поездки столкнулась с неприятной ситуацией.

«Девушка совсем молодая, лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать», — сдержанно отметил Шаляпин, демонстрируя в видео красивые виды на фоне.

Прохор не скрывает своего легкого и веселого характера, что ценят организаторы шоу. Он легко шутит как над собой, так и над другими, включая свою любовь к более зрелым дамам.

Ранее 5-tv.ru писал о резком высказывании Шаляпина в сторону Дубцовой. По его словам, творчество коллеги является устаревшим.

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