«Он великолепен»: Дональд Трамп рассказал о степени доверия к Илону Маску

Американский лидер уточняет, что в случае сомнений в Маске, сможет проверить его работу.

Президент США Дональд Трамп, избранный на второй срок, в беседе с журналистом телеканала Fox News Бреттом Байером обозначил, что предприниматель Илон Маск активно сотрудничает с правительством.

«Люди видят, что я этим занимаюсь, и хотят, чтобы я это раскрыл. Илон Маск оказал мне огромную помощь в этом деле, он был великолепен», — заявил он.

Лидер государства также добавил, что Маск активно помогает ему в проверке ведомств, например, образования и армии. Политик отметил, что миллиардер безукоризненно делает свою работу.

Трамп заверил, что Илон Маск не получает дополнительной выгоды, работая в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).

«Илон Маск не получает никаких преимуществ. На самом деле мне интересно, как он может уделять этому время. Он так увлечен своей работой», — поделился американский лидер.

Также Трамп уже делился с журналистами, что в определенных областях доступ Маска к документам будет ограничен, но только в том случае, если они будут особо секретными.

Компания Space X, под руководством Илона Маска, находится в деловых отношениях с Пентагоном и по контракту может выводить на орбиту военные спутники. При этом ракеты компании доставляют американских астронавтов на Международную космическую станцию.

В Белом доме предупреждали, что при возможном конфликте интересов сотрудничество с компанией Маска будет приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды долларов.