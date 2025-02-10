«С изюминками и нюансами»: Караулова высказала мнение о процедурах красоты

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 19 0

Певица Юлианна Караулова: особых изменений после аппаратных процедур не видно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость призналась, что ранее делала инъекции ботокса.

Певица и телеведущая Юлианна Караулова на концерте Big Love Show в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мнением о бьюти-процедурах.

Звезда отметила, что сейчас старается вернуться к натуральной красоте. Она продемонстрировала нюдовый маникюр, а также добавила, что планирует использовать минимум косметики в дальнейшем.

«Хочу осмелиться выйти на какое-нибудь мероприятие вообще не накрашенная практически. Но пока еще не дозрела. Думаю, что в этом году это произойдет», — сказала Караулова.

Несмотря на то, что исполнительница все чаще выбирает естественность, отказываться от возможности привнести небольшие коррективы в свою внешность она тоже не спешит.

Юлианна призналась, что часто посещает косметолога. При этом она сослалась на свой 36-летний возраст и на то, что нужно ухаживать за собой. Но к кардинальным изменениям знаменитость по-прежнему не готова. Пластические операции она никогда не делала и не планирует. На аппаратные процедуры знаменитость все же ходит.

«Не знаю работают они или нет. Наверное, если прекратить все делать, то ты увидишь, что они все-таки работали. А так явного эффекта до и после я не вижу», — заявила певица.

Такая позиция не мешает звезде поддерживать уколы ботокса. По ее словам, в юном возрасте они кажутся странными и неуместными, но со временем в малых количествах необходимы, если появляется желание к ним прибегнуть или есть предрасположенность.

«В первый раз ботокс сделала где-то в 33 года. Пластику не делала. Конечно, есть моменты во внешности, которые я хотела бы поправить. Но я, честно говоря, такая трусиха», — подчеркнула она.

Рисковать и ложиться под хирургический нож финалистка «Фабрики звезд-5» не хочет. И в такие моменты отмечает, что и так выглядит отлично, чтобы не прибегать к пластической хирургии.

«Я думаю: „Ладно, я и так красивая. С изюминками и нюансами, но и так пойдет“. Красота в глазах смотрящего. Если девушка чувствует себя красивой, значит ее так все и видят», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие косметологические процедуры надо делать зимой. Высоко востребованы отшелушивание, химические пилинги, лазерные шлифовки и многие другие манипуляции красоты.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
Украине предложили продать США воздух и небо вслед за редкоземельными металлами
3:24
Финляндия проводит собственное расследование по делу о взрыве танкера в Уть-Луге
3:15
«Навсегда останется в памяти»: МХАТ имени Горького скорбит о кончине Стриженова
2:54
«С изюминками и нюансами»: Караулова высказала мнение о процедурах красоты
2:35
Шольц заявил, что не прекращал поставки газа из России
2:06
«Девушка лет 70 потеряла парик»: Прохор Шаляпин о морской прогулке

Сейчас читают

Обошел еще одного канадца: три голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
«Не каприз»: как женщине говорить о деньгах с мужчиной
«Мешает по жизни»: Билан рассказал о девушке своей мечты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год