«С изюминками и нюансами»: Караулова высказала мнение о процедурах красоты

Знаменитость призналась, что ранее делала инъекции ботокса.

Певица и телеведущая Юлианна Караулова на концерте Big Love Show в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мнением о бьюти-процедурах.

Звезда отметила, что сейчас старается вернуться к натуральной красоте. Она продемонстрировала нюдовый маникюр, а также добавила, что планирует использовать минимум косметики в дальнейшем.

«Хочу осмелиться выйти на какое-нибудь мероприятие вообще не накрашенная практически. Но пока еще не дозрела. Думаю, что в этом году это произойдет», — сказала Караулова.

Несмотря на то, что исполнительница все чаще выбирает естественность, отказываться от возможности привнести небольшие коррективы в свою внешность она тоже не спешит.

Юлианна призналась, что часто посещает косметолога. При этом она сослалась на свой 36-летний возраст и на то, что нужно ухаживать за собой. Но к кардинальным изменениям знаменитость по-прежнему не готова. Пластические операции она никогда не делала и не планирует. На аппаратные процедуры знаменитость все же ходит.

«Не знаю работают они или нет. Наверное, если прекратить все делать, то ты увидишь, что они все-таки работали. А так явного эффекта до и после я не вижу», — заявила певица.

Такая позиция не мешает звезде поддерживать уколы ботокса. По ее словам, в юном возрасте они кажутся странными и неуместными, но со временем в малых количествах необходимы, если появляется желание к ним прибегнуть или есть предрасположенность.

«В первый раз ботокс сделала где-то в 33 года. Пластику не делала. Конечно, есть моменты во внешности, которые я хотела бы поправить. Но я, честно говоря, такая трусиха», — подчеркнула она.

Рисковать и ложиться под хирургический нож финалистка «Фабрики звезд-5» не хочет. И в такие моменты отмечает, что и так выглядит отлично, чтобы не прибегать к пластической хирургии.

«Я думаю: „Ладно, я и так красивая. С изюминками и нюансами, но и так пойдет“. Красота в глазах смотрящего. Если девушка чувствует себя красивой, значит ее так все и видят», — подытожила она.

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