В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на крышу жилого дома

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 105 0

Евгений Наумов: обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома

В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на крышу жилого дома

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Средства ПВО сбили украинский дрон в 02:00 по московскому времени.

В Краснодаре на крышу многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон был перехвачен системой противовоздушной обороны в 02:00 по московскому времени, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Около 02:00 наши средства ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — сказано в сообщении.

Наумов добавил, что в ходе инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Значительных повреждений объектов инфраструктуры удалось избежать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

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