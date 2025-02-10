«Возрастные ограничения сняты»: как врачи могут отсрочить старость

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Геронтолог Хаммад: сенолитики помогают организму избавиться от дряхлых клеток

«Возрастные ограничения сняты»: как врачи могут отсрочить старость

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие препараты и процедуры разрешаются зрелым людям, несмотря на возраст.

Сегодня большинство возрастных ограничений при проведении процедур или приеме препаратов снято. Это позволяет отсрочить старость. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, доцент кафедры терапии и геронтологии ФМБА России, доктор медицинских наук Екатерина Хаммад в беседе с aif.ru.

«Сегодня отношение врачей к пожилым пациентам существенно изменилось. Если раньше людям старше 70 или 80 лет не прописывали определенные препараты или процедуры, то сегодня большинство возрастных ограничений снято», — отметила она.

Также изменились и сами зрелые люди. Так, они стали более активными и спортивными. А современные технические устройства позволяют им чувствовать уверенность. Например, людям со снижением слуха проводится протезирование. Пациентам устанавливают специальное устройство, которое незаметно для окружающих. Сегодня также делается эндопротезирование — установка кардиостимуляторов.

Другое направление в лечении старения — препараты с сенолитической активностью. Они позволяют избавиться от дряхлых клеток, неспособных делиться и выполнять функции.

«Для удаления таких клеток были разработаны специальные препараты, получившие название „сенолитики“ <…>. Их отличительной особенностью является способность избирательно инициировать гибель постаревших клеток», — объяснила Хаммад.

Вместе с тем изменился подход к реабилитации пожилых пациентов с возрастными заболеваниями. Например, специалисты помогают зрелым людям быстро вернуться к социальной жизни после инсультов и инфарктов. Возрастных рамок нет при проведении операций и химиотерапии.

Прежде программа Пятого канала «Страна советов» рассказала, что с помощью специалистов можно замедлить старение. В частности, гериатр — это врач, который занимается профилактикой и лечением возрастных заболеваний. Как правило, его пациенты — люди старше 60-65 лет. Людям старшего возраста важно постоянно следить за любыми изменениями здоровья и вовремя обращаться к гериатру.

Забота о людях старшего поколения — один из главных приоритетов национального проекта «Демография». Цель не только в том, чтобы россияне жили дольше, но, и чтобы были счастливы в старшем возрасте, могли вести активную социальную жизнь и иметь широкий набор возможностей для самореализации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бороться с глубокими морщинами на лице.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
«Надо сохранять себя»: Николай Басков отказался от экстремальных видов спорта
12:55
Каскадера Уварова госпитализировали со съемочной площадки в Ленобласти
12:42
Один другого хуже? Как прошли дебаты Шольца и Мерца
12:31
Момент нападения троих мужчин на полицейского в Дагестане попал на видео
12:22
Запад уличили в передаче Украине запрещенных отравляющих веществ
12:00
Серьезные проблемы у ВСУ: российские бойцы заняли северные кварталы Часова Яра

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год