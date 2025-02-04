Неврологические секреты: как улучшить память без усилий

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Невролог Панков: публичные выступления и обучение помогают улучшить память

Неврологические секреты: как улучшить память без усилий

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

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Простые привычки помогают поддерживать ясность мышления в любом возрасте, легко вписываясь в повседневную рутину.

Эффективные способы улучшить память и поддерживать ясность мышления в любом возрасте — это регулярные практики, которые можно интегрировать в повседневную жизнь, рассказал невролог Максим Панков Lenta.ru.

Первое правило — не перегружать себя. Если информация не усваивается, сделайте паузу. После 10-15 минут изучения материала полезно сменить активность — размяться или просто отвлечься. Такой перерыв поможет «перезагрузить» память и вернуться к задачам с новой силой.

Важный момент — активное участие в публичных выступлениях и изучение новых тем. Разбивайте информацию на небольшие блоки, чтобы облегчить запоминание. Например, номер машины лучше запомнить, разделив его на две группы цифр, а продукты можно группировать по категориям — это помогает мозгу быстрее обработать данные.

Также важно качество потребляемой информации. Постоянный просмотр кратких роликов в социальных сетях перегружает мозг и мешает концентрации. Следует фильтровать поток данных и фокусироваться на важном.

Не стоит забывать и про физическую активность. Исследования показывают, что регулярные тренировки способствуют улучшению памяти и ясности ума до старости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как замедлить старение мозга.

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