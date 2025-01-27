Жить дольше и активнее: какой врач помогает замедлить старение
Старение неизбежно, но его можно замедлить с помощью специалистов.
Фото, видео: 5-tv.ru
В погоне за вечной молодостью важно понимать, что старение — это естественный процесс, который затрагивает каждого. Однако правильный подход к заботе о своем здоровье и образе жизни может существенно замедлить его проявления.
Что делать, когда возраст дает о себе знать? Какие врачи лечат людей старшего возраста? Где пройти полную диагностику, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».
Какой специалист поможет в борьбе со старостью
Гериатр — это врач, который занимается профилактикой и лечением возрастных заболеваний. Как правило, его пациенты — люди старше 60–65 лет.
«Кроме лечения хронических заболеваний, он еще занимается коррекцией процессов старения. Он умеет определить биологический возраст человека на основании специального анализа, специальной комплексной гериатрической оценки и умеет, я бы даже так сказала, замедлить процесс старения», — поделилась директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.
Людям старшего возраста важно постоянно следить за любыми изменениями здоровья и вовремя обращаться к гериатру.
«Многие думают, что процесс старения в пожилом возрасте невозможно замедлить. Так вот, это абсолютно не так. Как раз по результатам комплексной гериатрической оценки разрабатывается индивидуальный план ведения пациента. Он позволяет, не удивляйтесь, замедлить скорость старения», — прокомментировала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.
Забота о людях старшего поколения — один из главных приоритетов национального проекта «Демография». Цель не только в том, чтобы россияне жили дольше, но, и чтобы были счастливы в старшем возрасте, могли вести активную социальную жизнь и иметь широкий набор возможностей для самореализации. И своевременно получать необходимую помощь.
На сегодняшний день при поддержке нацпроекта «Демография» в регионах открыты 84 гериатрических центра, а в поликлиниках работают полторы тысячи гериатрических кабинетов. Консультация гериатра оказывается по полису ОМС (Обязательного медицинского страхования).
Как узнать свой биологический возраст
В Российском геронтологическом научно-клиническом центре Пироговского университета ведущий Роман Перелыгин проверил свой биологический возраст.
Он узнал, как физически себя ощущают люди старше 60-ти лет. А помог в этом специальный костюм.
«Ну что, попробуйте встать теперь. Что больше всего вам не нравится? Какой дискомфорт причиняет?» — спросил врач.
Ведущий рассказал о своих впечатлениях.
«Ну, знаете, в руках, в коленях и в сгибах как-то вот [указал на поясничную область. — Прим. ред.]. В общем, в таком костюме лучше ходить с палочкой, скажем так», — прокомментировал Перелыгин.
Проверили минеральную плотность костей.
«Эта процедура остро-денситометрия. Она проводится для того, чтобы определить, насколько минеральная плотность костной ткани соответствует возрастной норме», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Российского геронтологического научно-клинического центра Дмитрий Деменок.
Выяснили, на какой возраст врачи оценили состояние здоровья ведущего.
«Роман, ваш биологический возраст составляет 43 года, что почти соответствует вашему паспортному возрасту. Это нормальный результат», — заявила кардиолог Екатерина Коняева.
«Результат нормальный, но есть к чему стремиться», — добавил ведущий.
В заключение обследования узнали, что для контроля здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии необходимо ежегодно проходить диспансеризацию.
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