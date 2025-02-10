Отстояли квартиру: Родион Газманов спас семью от мошенников

Знаменитость считает важным разработать систему, при которой злоумышленники не смогут обводить вокруг пальца простых людей.

Певец и депутат Московской городской думы Родион Газманов вместе со своей командой спас семью от мошенников. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам исполнитель на конкурсе «Большая сцена».

По словам Газманова, преступники пытались лишить жилья женщину-инвалида с несовершеннолетними детьми. Однако квартиру удалось отстоять, а против мошенников теперь возбуждено уголовное дело.

«У женщины-инвалида мошенники пытаются отобрать квартиру. Ее, к сожалению, нет больше. Но ее несовершеннолетних тогда детей, сейчас им исполнилось 18, должны были выкинуть из квартиры. <…> Открыли уголовное дело. Наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире», — описал ситуацию Газманов.

Он отметил, что не только его команда хорошо потрудилась. Он отдал должное организациям, ведь это они привлекли внимание, а также помогли в решении этого непростого вопроса.

Газманов заверяет, что важно не только помогать в конкретных, единичных случаях, а разработать механизм, который бы сделал заключение подобных сделок невозможным.

Сам он лично сталкивался с подобными преступными схемами, но, к счастью, вовремя понимал, что это обман.

«Мне в Telegram пишут постоянно мошенники. Вот недавно писал человек, причем он подписался и фотку поставил - Олег Газманов. И знаете, что написал? Написал: „Привет, Радион!“ Здравствуй, папа!» — рассказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким был первый опыт Родиона Газманова и других звезд на музыкальных конкурсах.