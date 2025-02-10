Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников

Известный актер театра и кино Владимир Топцов стал жертвой телефонных мошенников, выманивших у него 300 тысяч рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что злоумышленники связались с 63-летним артистом под видом сотрудников Пенсионного фонда. Они сообщили, что у Топцова якобы есть неучтенная запись о трудовой деятельности, попросили его подтвердить личные данные и продиктовать код из сообщения с портала «Госуслуги».

После этого актеру позвонили якобы из Центробанка и сообщили, что мошенники взломали его банковские счета и попытались перевести деньги на Украину. Чтобы обезопасить накопления, Топцову предложили снять их и перевести на «безопасный» счет.

Когда актер обналичил деньги, ему велели установить на смартфон мобильное приложение и ввести в нем продиктованный номер банковской карты. Следуя дальнейшей инструкции мошенников, Топцов приложил смартфон к банкомату, набрал названный ему пароль, внес 300 тысяч рублей и отправил фото квитанций об операциях.

Позднее актер обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Владимир Топцов — актер театра «Мастерская Петра Фоменко» с 2004 года. Ранее служил в театрах «Эрмитаж» и «Человек», а также в Театре на Бронной. Кроме того, Топцов — известный киноактер, снявшийся в таких фильмах и сериалах, как «Петербургские тайны», «Гражданин начальник», «Участок», «Дальнобойщики», «Штрафбат», «Грозный» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Марк Вдовин, известный участием в сериале «Подольские курсанты», обнаружил труп на лестничной площадке своего дома в столичном районе Сокол.