Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 273 0

Злоумышленники связались с артистом под видом сотрудников Пенсионного фонда.

Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известный актер театра и кино Владимир Топцов стал жертвой телефонных мошенников, выманивших у него 300 тысяч рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что злоумышленники связались с 63-летним артистом под видом сотрудников Пенсионного фонда. Они сообщили, что у Топцова якобы есть неучтенная запись о трудовой деятельности, попросили его подтвердить личные данные и продиктовать код из сообщения с портала «Госуслуги».

После этого актеру позвонили якобы из Центробанка и сообщили, что мошенники взломали его банковские счета и попытались перевести деньги на Украину. Чтобы обезопасить накопления, Топцову предложили снять их и перевести на «безопасный» счет.

Когда актер обналичил деньги, ему велели установить на смартфон мобильное приложение и ввести в нем продиктованный номер банковской карты. Следуя дальнейшей инструкции мошенников, Топцов приложил смартфон к банкомату, набрал названный ему пароль, внес 300 тысяч рублей и отправил фото квитанций об операциях.

Позднее актер обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Владимир Топцов — актер театра «Мастерская Петра Фоменко» с 2004 года. Ранее служил в театрах «Эрмитаж» и «Человек», а также в Театре на Бронной. Кроме того, Топцов — известный киноактер, снявшийся в таких фильмах и сериалах, как «Петербургские тайны», «Гражданин начальник», «Участок», «Дальнобойщики», «Штрафбат», «Грозный» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Марк Вдовин, известный участием в сериале «Подольские курсанты», обнаружил труп на лестничной площадке своего дома в столичном районе Сокол.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Владислав Бакальчук и основательница Wildberries Татьяна Ким развелись
17:26
Медведчук назвал приговором признание Зеленского в пропавших миллиардах
17:16
Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву
17:08
Рябков предрек перемены во внешнеполитическом курсе США с приходом Трампа
16:55
На глазах у ребенка: бывшая Паши Техника обвинила его в избиении
16:43
В Петербурге задержали 56 нелегальных мигрантов

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
«Не могу заставить ревновать»: Серябкина рассказала об отношениях с мужем
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год