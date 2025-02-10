Заявление президента* Украины Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда ушли 200 миллиардов долларов военной помощи от США, — это приговор. Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«То, что Зеленский это признал, подписывает ему, конечно, приговор», — написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы федерального телеканала.

Политик отметил, что в самом по себе заявлении Зеленского нет никакой сенсации, поскольку вся помощь Украине с самого начала была плохо прикрытой коррупционной схемой.

Сенсация заключается в том, что Зеленский это открыто признал, считает Медведчук. По его мнению, глава киевского режима таким образом «пытается сдать подельников», чтобы самому стать свидетелем.

Зеленский в интервью Associated Press в начале февраля заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, Киев получил от Вашингтона лишь немногим более 75 миллиардов.

«Когда говорят, что Украина (во время конфликта. — Прим. ред.) получила 200 миллиардов долларов на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что Киев не получил даже половины выделенной помощи. По словам главы киевского режима, те 177 миллиардов долларов, которые в США называют «точной цифрой», поддержанной Конгрессом, Киеву выделялись «не деньгами, а оружием». Поэтому в денежном эквиваленте Украина получила только «76 с чем-то миллиардов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал коррупцию в основных действующих финансовых ведомствах Украины. Причем масштаб проблемы, по его словам, колоссальный и исчисляется миллиардами гривен.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.