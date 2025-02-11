Эмоции под контроль: как начальство относится к служебным романам

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Газета.ру: более 40% работодателей одобряют служебные романы

Как огонь — греют или сжигают: работодатели рассказали об отношении к служебным романам

Фото: 5-tv.ru

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Иногда работодатели даже готовы уволить за романтику на рабочем месте.

Почти половина (42%) работодателей положительно относится к романтическим отношениям между сотрудниками. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и деловой соцсетью TenChat в преддверии Дня всех влюбленных. В исследовании участвовали свыше 600 компаний РФ.

При этом 66% россиян рассказали, что в их рабочем коллективе случались романы, но такие отношения не мешали выполнению трудовых обязанностей. А 21% работодателей заявили о запрете романтических контактов. В то же время 12% респондентов признались, что не замечали подобных случаев.

Примерно треть (33%) участников опроса назвали основной причиной возникновения служебных романов недостаток свободного времени. На проблемы в личной жизни в этом вопросе указали 28% респондентов, а процесс выполнения совместной работы — 24%. При этом несоблюдение личных границ оказалось причиной для 15% работодателей.

«Служебные романы — как огонь на кухне: могут согреть атмосферу в коллективе, а могут спалить всю команду дотла. Это не только про эмоции, но и про командную химию. <…> Главное, чтобы личное не мешало общему делу», — отметила гендиректор сервиса для поиска работы и подбора сотрудников TenHunter Мария Лобанова.

В то же время 12% работодателей сказали, что должен действовать запрет на служебные романы, а треть назвала это личным делом каждого человека. При этом 25% отметили: ограничения могут нарушить доверие между начальством и подчиненным. В случае появления романтических отношений на работе 39% респондентов проигнорировали бы ситуацию. Однако почти 17% заявили, что лишили бы премии, а 15% — и вовсе готовы уволить пару.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое поведение на работе мешает карьерному росту. Иногда кажется, что босс делает все, чтобы вы не росли по службе. Однако проблема может заключаться не только в начальстве. Зачастую именно личные, а не профессиональные качества — или все вместе — решают судьбу сотрудника.

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