Эмоции под контроль: как начальство относится к служебным романам

Иногда работодатели даже готовы уволить за романтику на рабочем месте.

Почти половина (42%) работодателей положительно относится к романтическим отношениям между сотрудниками. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и деловой соцсетью TenChat в преддверии Дня всех влюбленных. В исследовании участвовали свыше 600 компаний РФ.

При этом 66% россиян рассказали, что в их рабочем коллективе случались романы, но такие отношения не мешали выполнению трудовых обязанностей. А 21% работодателей заявили о запрете романтических контактов. В то же время 12% респондентов признались, что не замечали подобных случаев.

Примерно треть (33%) участников опроса назвали основной причиной возникновения служебных романов недостаток свободного времени. На проблемы в личной жизни в этом вопросе указали 28% респондентов, а процесс выполнения совместной работы — 24%. При этом несоблюдение личных границ оказалось причиной для 15% работодателей.

«Служебные романы — как огонь на кухне: могут согреть атмосферу в коллективе, а могут спалить всю команду дотла. Это не только про эмоции, но и про командную химию. <…> Главное, чтобы личное не мешало общему делу», — отметила гендиректор сервиса для поиска работы и подбора сотрудников TenHunter Мария Лобанова.

В то же время 12% работодателей сказали, что должен действовать запрет на служебные романы, а треть назвала это личным делом каждого человека. При этом 25% отметили: ограничения могут нарушить доверие между начальством и подчиненным. В случае появления романтических отношений на работе 39% респондентов проигнорировали бы ситуацию. Однако почти 17% заявили, что лишили бы премии, а 15% — и вовсе готовы уволить пару.

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