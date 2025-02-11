Племянник советского хоккеиста Макарова задержан в Челябинске за взятку клюшками

Стоимость инвентаря составляла 200 тысяч рублей.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Sledcom.ru; 5-tv.ru
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Племянник легендарного советского хоккеиста, восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова — Павел Макаров — задержан в Челябинске за взятку клюшками на сумму 200 тысяч рублей. Об этом заявили в СУ СК России по региону.
Павел является исполняющим обязанности директора спортивной школы имени своего дяди Сергея Макарова. По версии следствия, в мае 2024 года мужчина получил взятку от законного представителя одного из учеников школы. Так воспитанник смог перейти в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.
В ведомстве отметили, что в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело. Считается, что клюшки Макаров продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Сотрудники УФСБ по региону задержали мужчину. В его квартире и на рабочем месте были проведены обыски.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ.
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