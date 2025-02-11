Племянник советского хоккеиста Макарова задержан в Челябинске за взятку клюшками

Племянник легендарного советского хоккеиста, восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова — Павел Макаров — задержан в Челябинске за взятку клюшками на сумму 200 тысяч рублей. Об этом заявили в СУ СК России по региону.

Павел является исполняющим обязанности директора спортивной школы имени своего дяди Сергея Макарова. По версии следствия, в мае 2024 года мужчина получил взятку от законного представителя одного из учеников школы. Так воспитанник смог перейти в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

В ведомстве отметили, что в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело. Считается, что клюшки Макаров продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники УФСБ по региону задержали мужчину. В его квартире и на рабочем месте были проведены обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ.