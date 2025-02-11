В России с начала года предотвратили 23 теракта

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинцев.

В России с начала года предотвратили 23 теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России с начала 2025 года предотвращено 23 теракта. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО», — говорится в сообщении.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании комитета подчеркнул, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий. Основной целью Незалежной он назвал запугивание россиян.

Кроме того, украинские спецслужбы активизируют вербовочную обработку граждан РФ, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как СБУ вербует женщин для исполнения терактов. Поддавшимся психологическому воздействию грозит до 30 лет тюрьмы.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
Племянник советского хоккеиста Макарова задержан в Челябинске за взятку клюшками
13:36
Путин присвоил звание заслуженных артисток России Кате Лель и Елене Ваенге
13:25
В России с начала года предотвратили 23 теракта
13:17
Актриса Елена Цорн попалась на схему мошенников и осталась без квартиры в Москве
13:00
Эмоции под контроль: как начальство относится к служебным романам
12:45
«Без тюнинга и обвеса»: Алексей Воробьев собрался жениться

Сейчас читают

«Юру Борисова любит почти весь мир»: Илья Бачурин о номинанте на «Оскар»
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год