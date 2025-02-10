Супруга комментатора Скворцова о его госпитализации: «Связано с криминалом»

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Жена комментатора Скворцова: его госпитализация связана с криминалом

Супруга комментатора Скворцова о его госпитализации: «Связано с криминалом»

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Он попал в реанимацию в Новосибирске.

Инцидент, из-за которого спортивного комментатора Романа Скворцова госпитализировали в Новосибирске, связан с криминалом. Об этом сообщила его супруга Ксения в личном блоге.

«Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации. Апдейт по новостям: подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое», — написала она.

Ксения добавила, что сейчас угрозы жизни Скворцова нет. Подробностей она не указала.

Вечером 9 февраля стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Он вместе с телеведущим Дмитрием Губерниевым работал на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Мероприятие проходило 8–9 февраля. Как отмечал Губерниев, ситуация со Скворцовым серьезная.

Роман известен как хоккейный и баскетбольный комментатор. Именно он комментировал финальный матч чемпионата Евробаскета-2007 между Россией и Испанией, а также финал чемпионата мира по хоккею в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каскадера Александра Уварова госпитализировали со съемочной площадки в Ленобласти. Состояние 50-летнего актера оценивается как тяжелое.

 
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