Супруга комментатора Скворцова о его госпитализации: «Связано с криминалом»

Он попал в реанимацию в Новосибирске.

Инцидент, из-за которого спортивного комментатора Романа Скворцова госпитализировали в Новосибирске, связан с криминалом. Об этом сообщила его супруга Ксения в личном блоге.

«Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации. Апдейт по новостям: подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое», — написала она.

Ксения добавила, что сейчас угрозы жизни Скворцова нет. Подробностей она не указала.

Вечером 9 февраля стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Он вместе с телеведущим Дмитрием Губерниевым работал на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Мероприятие проходило 8–9 февраля. Как отмечал Губерниев, ситуация со Скворцовым серьезная.

Роман известен как хоккейный и баскетбольный комментатор. Именно он комментировал финальный матч чемпионата Евробаскета-2007 между Россией и Испанией, а также финал чемпионата мира по хоккею в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каскадера Александра Уварова госпитализировали со съемочной площадки в Ленобласти. Состояние 50-летнего актера оценивается как тяжелое.