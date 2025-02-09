«Ситуация серьезная»: комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

Об этом сообщил его знаменитый коллега Дмитрий Губерниев.

Спортивный журналист, комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию. Об этом сообщил его коллега, телеведущий Дмитрий Губерниев.

На данный момент 49-летний Скворцов находится в одной из новосибирских больниц.

«Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Дмитрий вместе с Романом работали в Новосибирске на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Мероприятие проходило 8–9 февраля. Финальный матч между дивизионами Чернышева и Боброва завершился со счетом 9:8.

Роман известен как хоккейный и баскетбольный комментатор. Именно он комментировал финальный матч чемпионата Евробаскета-2007 между Россией и Испанией, а также финал чемпионата мира по хоккею в 2008 году.

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