Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

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Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

Умер Олег Стриженов

Фото: Кассин Евгений/ТАСС

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О смерти актера сообщила его супруга.

Олег Стриженов, народный артист СССР, ушел из жизни в возрасте 95 лет. О его смерти 5-tv.ru сообщила его супруга Лионелла.

Стриженов был настоящим символом советского и российского кинематографа. Его талант был отмечен званием народного артиста СССР в 1988 году, а также множеством театральных наград, включая престижную премию «Золотой Орел» за вклад в киноискусство в 2009 году.

Зрители помнят его по ролям в таких культовых фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Белые ночи» и «Приступить к ликвидации». За свою карьеру он сыграл в более чем тридцати картинах.

Также Стриженов был не только актером, но и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С его именем связано множество театральных достижений — актер, окончивший Театральное училище имени Б. Щукина, играл в Театре-студии киноактера, МХАТе и вернулся в студию киноактера в 1977 году, где и продолжал работать до последних дней.

В последние недели актера госпитализировали с инсультом, однако его родные заверяли, что он проходил плановое обследование. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Стриженова опровергла новости о его госпитализации.

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